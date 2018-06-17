Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи

17 Июнь 23:40 2018-06-17T23:40:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи на время переговоров с КНДР. Как признался американский лидер, он считает эти маневры «чрезвычайно дорогим и провокационным» предприятием.

«Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно дорогие и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры. К тому же они весьма провокационны», - написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что учения «могут возобновиться немедленно» в случае срыва переговоров с Пхеньяном. В то же время глава Соединенных Штатов выразил надежду на то, что этого не произойдет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения после своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.