«В качестве широкого жеста»: Климкин считает, что Россия может пойти на обмен заключенными во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 00:54 2018-06-18T00:54:16+03:00

При этом глава МИД Украины пообещал «использовать» нынешний чемпионат мира по футболу в интересах Киева

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Москва может согласиться на обмен заключенными с Киевом во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. По мнению дипломата, наша страна якобы пойдет на такой шаг «в качестве широкого жеста», чтобы «улучшить свой имидж».

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а (с целью, состоящей) в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», - сказал глава украинского МИДа в эфире местных СМИ.

Между тем, по словам министра, в Киеве понимают, что Москва в ближайшие несколько недель «всех не выпустит».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 июня между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможность обмена заключенными. А буквально на днях стало известно, что российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками находящихся под стражей граждан обеих стран.