2018-06-18T03:10:49+03:00
В мире

Военный самолет и беспилотник США провели многочасовую разведку у границ России

P-8A Poseidon и RQ-4B Global Hawk были замечены у побережья Крыма и Краснодарского края
Дарья ИВАШКИНА
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Американский беспилотник RQ-4B Global HawkАмериканский беспилотник RQ-4B Global HawkФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 17 июня, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) военно-воздушных сил (ВВС) США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет американских военно-морских сил (ВМС) P-8A Poseidon были замечены вблизи морских границ России на Черном море.

По данным онлайн-радара полетов воздушных судов PlaneRadar, беспилотник, вылетевший с авиабазы НАТО «Сигонелла», расположенной на итальянском острове Сицилия, более пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

А P-8A Poseidon большую часть времени летал вблизи Севастополя, находясь при этом в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. Кроме того, какое-то время он вел разведку в районе Новороссийска и Туапсе, а также у юго-западного и южного побережья Крыма.

Отметим, в последнее время полеты американских беспилотников у рубежей России значительно участились. К примеру, как сообщал сайт kp,ru, в марте стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk более 11 часов вел разведку у границ России в балтийском регионе.

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