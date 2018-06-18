2018-06-18T03:50:47+03:00
В мире

Действующий глава Колумбии поздравил Ивана Дуке с победой на президентских выборах

По последним данным, за кандидата от правой партии «Демократический центр» проголосовали 53,95% избирателей
Дарья ИВАШКИНА
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Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль СантосДействующий президент Колумбии Хуан Мануэль СантосФото: REUTERS
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Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правой партии «Демократический центр» Ивана Дуке с победой во втором туре выборов главы государства, который прошел в южноамериканской стране в минувшее воскресенье, 17 июня.

По словам Сантоса, он готов предложить своему коллеге любую возможную помощь, так как хочет провести «четкую и спокойную» передачу власти. «Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить и пожелать ему всего самого лучшего. Предложил ему всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти», - написал колумбийский лидер в своем Twitter.

Стоит отметить, что по данным национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за Дуке проголосовали 53,95% избирателей, а его оппонента - экс-мэра столицы Колумбии Густаво Петро, поддержали только 41,83% граждан.

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