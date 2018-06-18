«Экономика, обреченная на крах»: На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе

СЕГОДНЯ 04:36 2018-06-18T04:36:36+03:00

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине «назревает катастрофа». Причем, по его мнению, виновата в этом Европа. Как считает политик, европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство» незалежной.

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. <…> Нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», - сказал Рабинович в эфире украинских СМИ.

При этом из собственных рассуждений и расчетов нардеп пришел к выводу, что к 2020 году Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долгов. Однако, как заметил депутат украинского парламента, незалежная не в состоянии вернуть эти деньги. «Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека», - подчеркнул Вадим Рабинович, добавив, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать лишь дефолт.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в Еврокомиссии считают, что экономическая ситуация в незалежной «восстанавливается», правда, при этом все еще «остается хрупкой».