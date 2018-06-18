2018-06-18T04:57:13+03:00
Общество

Летчика Ярошенко перевели в тюрьму в штате Коннектикут

В ближайшее время адвокаты надеются связаться с россиянином, чтобы выяснить, каковы условия содержания в новом исправительном учреждении
Дарья ИВАШКИНА
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В понедельник, 18 июня, появилась информация о том, что российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в Соединенных Штатах к 20 годам тюремного заключения за «контрабанду наркотиков», перевели из тюрьмы Форт-Дикс, находящейся в штате Нью-Джерси, в исправительное учреждение в городе Данбери (штат Коннектикут).

Адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил, что в ближайшее время рассчитывает связаться со своим клиентом, чтобы выяснить, каковы условия содержания в новой тюрьме. «Мы будем добиваться скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи», - сказал защитник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале мая Ярошенко, отбывавшего тогда заключение в тюрьме Форт-Дикс, поместили в карцер после того, как у него произошел конфликт с сокамерниками. А вскоре стало известно, что российского летчика и вовсе собираются перевести в другое специальное учреждение. Причем изначально предполагалось, что американские власти отправят российского летчика в мужскую тюрьму Лоретто.

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