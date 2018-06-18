Скончался продюсер фильма «Лицо со шрамом» Мартин Бергман

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-18T14:15:51+03:00

Он ушел из жизни в возрасте 92 лет

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На 93 году жизни в Америке умер кинопродюсер Мартин Брегман. Известность ему принесла работа с Аль Пачино над фильмом «Лицо со шрамом».

О смерти продюсера сообщила его вдова. Женщина рассказала, что Брегмен скончался от кровоизлияния в мозг. При этом, где именно умер родившийся и проживавший в Нью-Йорке Брегман, не уточняется.

Отметим, что продюсеру удалось прославиться благодаря картине режиссера Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом», которая вышла в свет в 1983 году. Однако кроме нее Мартин Брегман работал и над такими фильмами как «Серпико» (1973), «Собачий полдень» (1975). Помимо этого продюсеру довелось еще работать с актером Аль Пачино. Вместе они выпустили фильм «Путь Карлито» (1993), пишет газета «Известия».

Последней работой для Бергмана стал «Путь Карлито – 2: Восхождение к власти», где режиссером был его сын, передает сайт «Дни.ру».