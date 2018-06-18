2018-06-18T17:50:55+03:00
Дом. Семья

Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления

Посетители дельфинария запечатлели это событие на видео
Александра БУРОВА
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Дельфиненок родился во время водного шоу в ОдессеДельфиненок родился во время водного шоу в ОдессеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самка дельфина стала мотерью во время своего выступления в одесском дельфинарии "Немо". Одному из зрителей удалось запечатлить волнительный момент на видео, ролик он опубликовал в сети.

На кадрах видно, как быстро протекали роды. Малыш появился на свет абсолютно здоровым и буквально через несколько секунд после рождения уже плавал рядом с мамой.

Ошеломленные зрители даже бросились к бортику, чтобы лично убедиться, что призошдшее - не часть шоу-программы.

Рождение дельфина.

Напомним, что дельфины в последнее время очень часто стали попадать в объяктивы камер. Так, 11 июня, в Геленджике эти красавцы устроили настоящее шоу прямо на пляже среди отдыхающих туристов. Стая морских обитателей подплыла к самому берегу и начала резвиться возле людей.

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