Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления
Самка дельфина стала мотерью во время своего выступления в одесском дельфинарии "Немо". Одному из зрителей удалось запечатлить волнительный момент на видео, ролик он опубликовал в сети.
На кадрах видно, как быстро протекали роды. Малыш появился на свет абсолютно здоровым и буквально через несколько секунд после рождения уже плавал рядом с мамой.
Ошеломленные зрители даже бросились к бортику, чтобы лично убедиться, что призошдшее - не часть шоу-программы.
Рождение дельфина.
Напомним, что дельфины в последнее время очень часто стали попадать в объяктивы камер. Так, 11 июня, в Геленджике эти красавцы устроили настоящее шоу прямо на пляже среди отдыхающих туристов. Стая морских обитателей подплыла к самому берегу и начала резвиться возле людей.