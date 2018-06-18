В Индонезии после крушения парома пропали десятки человек

СЕГОДНЯ 20:53 2018-06-18T20:54:00+03:00

В настоящее время 18 человек удалось спасти, один пассажир погиб

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В понедельник, 18 июня, на западе Индонезии произошло крушение парома. В результате происшествия десятки человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), катастрофа случилась на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра.

По данным агентства АР, на борту судна находились около 80 человек. Спасательная служба начала операцию по поиску пропавших. В настоящее время удалось спасти 18 пассажиров. Погибшим является, по меньшей мере, один человек. Судьба остальных пропавших пока неизвестна.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе 2018 года в порту Барселоны (Испания) прибывший из Марокко паром врезался в круизный лайнер, стоявший у причала. В результате инцидента никто из членов экипажей и пассажиров не пострадал.