2018-06-18T21:37:19+03:00
В мире

Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил

По словам президента США, Вашингтону необходимо «обладать американским превосходством в космосе»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно начать создание военно-космических сил (ВКС).

"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе", — сказал Трамп вовремя своей речи в Вашингтоне в понедельник, 18 июня.

Он отметил, что американские военно-космические силы должны стать полноценной "шестой ветвью вооруженных сил". По его словам, Вашингтон стремится стать лидером в космосе и не хочет "плестись" за Россией и Китаем.

"Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши..., но сейчас все изменилось, у нас много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий", - заявил Трамп, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в марте 2018 года Трамп сообщил о планах по формированию ВКС. По его мнению, оборонная стратегия США не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.

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