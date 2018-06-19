Климкин поблагодарил Евросоюз за продление «крымских» санкций
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Евросоюз за очередное продление санкций против Крыма и Севастополя.
«Спасибо нашим друзьями в ЕС за продолжения "крымских" санкций еще на один год», - написал дипломат в своем Twitter.
Однако, как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, этого недостаточно. По его мнению, в настоящее время Европе нужно переходить от «непризнания» российского статуса Крымского полуострова к его «деоккупации», а также расширить свои санкционные списки.
«Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Нужно переходить от политики "непризнания“ к деоккупации», - говорится в твите Климкина.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 18 июня, совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Эти ограничительные меры запрещают европейским компаниям и физлицам вести торговлю с Крымом, инвестировать в экономику полуострова и оказывать туристические услуги.
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