2018-06-19T03:35:15+03:00
Звезды

Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion

Певец признался, что 20-летний музыкант вдохновлял его
Дарья ИВАШКИНА
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Американский музыкант и продюсер Канье УэстАмериканский музыкант и продюсер Канье УэстФото: EAST NEWS
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Американский музыкант и продюсер Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion. Артист выразил скорбь в связи с гибелью рэп-исполнителя. При этом он признался, что 20-летний музыкант вдохновлял его.

«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял... Спасибо за то, что был», - написал Уэст в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, XXXTentacion был убит в минувший понедельник, 18 июня, в американском городе Майами (штат Флорида). По словам местных правоохранителей, двое чернокожих мужчин в капюшонах подошли к рэперу, когда тот выезжал из мотосалона, где выбирал себе мотоцикл, после чего один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в музыканта. Затем же преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton и скрылись с места происшествия.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его так и не удалось: он скончался, не приходя в сознание.

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