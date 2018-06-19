Трамп пригрозил ввести пошлин на китайские товары еще на $200 млрд
Президент США Дональд Трамп получил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру подготовить список китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов, чтобы затем при необходимости ввести в отношении них дополнительные пошлины в размере 10%.
Как подчеркнул хозяин Белого дома, такая необходимость может возникнуть в том случае, если Пекин «откажется менять свой подход к торговле» и продолжит настаивать на объявленном ранее повышении тарифов в отношении американских товаров.
«Сегодня я поручил представителю США на торговых переговорах определить китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов для (введения) дополнительных пошлин в размере 10%», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее власти КНР анонсировали введение пошлин, которые будут симметричными по объему и интенсивности пошлинам Вашингтона. Таким образом, Пекин решил разорвать торговые договоренности с Соединенными Штатами.
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