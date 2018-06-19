2018-06-19T05:46:16+03:00
В мире

Сенат США одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за закупок С-400

В Вашингтоне уверены, что намерение Анкары расширять связи с Москвой якобы являются угрозой для безопасности НАТО
Дарья ИВАШКИНА
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Американский истребитель пятого поколения F-35Американский истребитель пятого поколения F-35Фото: REUTERS
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‍Принятый американским сенатом проект оборонного бюджета США на 2019 год предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35. Кроме того, в документе содержится поправка о запрете поставок Анкаре этих новейших самолетов.

Как стало известно, причиной для введения таких ограничений в отношении республики может стать уверенность Вашингтона в том, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и ее намерение расширять связи с Москвой якобы являются угрозой для безопасности НАТО. Также американские законодатели обвинили Анкару в незаконном задержании американского пастора Эндрю Брансона, сообщается на сайте сената.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее сенат конгресса США принял законопроект о бюджете министерства обороны страны на 2019 финансовый год. Согласно этому документу, бюджет Пентагона в следующем году должен составить 716 миллиардов долларов.

Между тем стоит отметить, что одобренный сенаторами проект является одной из двух версий американского оборонного бюджета. Первую ранее приняла нижняя палата конгресса. Теперь же законодателям необходимо свести два эти документа в один.

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