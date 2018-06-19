Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 млрд

СЕГОДНЯ 04:09 2018-06-19T04:09:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сенат конгресса США принял законопроект о бюджете министерства обороны страны на 2019 финансовый год, начинающийся с 1 октября. За этот документ, согласно которому бюджет Пентагона в следующем году должен составить 716 миллиардов долларов, проголосовали 85 сенаторов, против же выступили только десять.

Причем политики внесли в проект ряд поправок. В частности, в него была добавлена статья, дающая американским властям законное право приостановить участие Вашингтона в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за якобы нарушения Москвой положений подписанного в декабре 1987 года соглашения, сообщается на сайте сената США.

Также обновленная версия законопроекта содержит поправку, которая запрещает продажу Турции истребителей пятого поколения F-35, если глава Пентагона Джеймс Мэттис не убедит американский конгресс в том, что Анкара не угрожает НАТО, закупая российские зенитные комплексы С-400.