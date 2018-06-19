2018-06-19T07:29:01+03:00
Спорт

«Готов»: Форвард сборной Египта Салах обратился к болельщикам накануне мачта с Россией

Получивший травму нападающий египетской сборной готов заявил о готовности к предстоящей игре ЧМ-2018
Денис СУХОВ
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Нападающий сборной Египта Мохаммед СалахНападающий сборной Египта Мохаммед СалахФото: REUTERS
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Нападающий английского «Ливерпуля» и форвард сборной Египта Мохаммед Салах заявил о готовности к предстоящем матчу с российской командой в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018.

Соответствующее обращение Салах разместил на своей странице в Instagram.

В своей записи 26-летний футболист показал кадры с важными для его карьеры моментами и подчеркнул роль болельщиков, чья поддержка помогает ему показать лучшую игру на поле.

«Готов к завтрашнему дню», - написал Салах в сообщении, опубликованном накануне.

Напомним, незадолго до начала ЧМ-2018 Мохаммед Салах получил травму плеча, столкнувшись с капитаном «Реал Мадрида» Серхио Рамосом — полноценное участие египтянина в первых играх мундиаля до сих пор оставалось под вопросом.

Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что Салах — ключевое звено команды, но не стоит отталкиваться от готовности лишь одного игрока.

Сборные Египта и России встретятся 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге. Для нашей команды это вторая игра на турнире. Предыдущий матч со сборной Саудовской Аравией закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.

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