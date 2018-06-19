Рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордного значения с начала его президентства

СЕГОДНЯ 09:01 2018-06-19T09:01:41+03:00

Не менее 45% американцев позитивно оценивают политику своего лидера, свидетельствуют данные опроса Gallup poll

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Не менее 45% американцев позитивно оценивают политику президента США Дональда Трампа, об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll.

Исследователи отмечают, что рейтинг Трампа достиг пика за все время его президентства — никогда ранее нынешний американский лидер не имел столь широкой поддержки среди населения.

Подавляющее большинство (90%) одобряющих Трампа граждан — республиканцы. При этом в агентстве уверены, что независимо от действия президента, едва ли он сможет снискать большую поддержку у сторонников Демократической партии, чем имеет сейчас.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек, статистическая погрешность нее превышает три процентных пункта.

Напомним, с начала президентства Дональда Трампа его рейтинги одобрения у населения как правило демонстрировали антирекорды и в целом оставались ниже, чем у предшественников.

Ранее основатель центра исследования общественного мнения Zogby International Poll, известный американский социолог Джон Зогби рассказал, что экономическую политику Трампа одобряет до половины граждан США, а внешнюю — 40%.