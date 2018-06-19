В российском МИД поприветствовали приостановку военных учений США и Южной Кореи
Москва всецело приветствует приостановку Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных военных учений, которые страны регулярно проводят в непосредственной близости от КНДР. Что, в свою очередь, обостряло ранее и без того непростую политическую обстановку в регионе в целом.
Об этом 19 июня заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов. Российский дипломат назвал действия Вашингтона и Сеула движением в правильном направлении.
«Мы приветствуем это решение как шаг в правильном направлении», — приводят слова Миргулова РИА Новости, которые он сказал в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
Отметим, что накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Южная Корея сворачивают на неопределенный срок совместные регулярные военные учения, ближайшие из которых должны были пройти уже в августе месяце. Таким образом американский президент выполнил данное лидеру КНДР Ким Чен Ыну 12 июня в Сингапуре обещание отказаться от военных маневров, показав серьезность намерений Вашингтона на продолжение налаживании полноценного мирного диалога с Пхеньяном.
12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. В ходе переговоров было подписано соглашение, согласно которому Пхеньян продолжает курс на полную денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.