В российском МИД поприветствовали приостановку военных учений США и Южной Кореи

СЕГОДНЯ 14:25 2018-06-19T14:25:15+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве назвали это "шагом в верном направлении"

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Москва всецело приветствует приостановку Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных военных учений, которые страны регулярно проводят в непосредственной близости от КНДР. Что, в свою очередь, обостряло ранее и без того непростую политическую обстановку в регионе в целом.

Об этом 19 июня заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов. Российский дипломат назвал действия Вашингтона и Сеула движением в правильном направлении.

«Мы приветствуем это решение как шаг в правильном направлении», — приводят слова Миргулова РИА Новости, которые он сказал в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".

Отметим, что накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Южная Корея сворачивают на неопределенный срок совместные регулярные военные учения, ближайшие из которых должны были пройти уже в августе месяце. Таким образом американский президент выполнил данное лидеру КНДР Ким Чен Ыну 12 июня в Сингапуре обещание отказаться от военных маневров, показав серьезность намерений Вашингтона на продолжение налаживании полноценного мирного диалога с Пхеньяном.

12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. В ходе переговоров было подписано соглашение, согласно которому Пхеньян продолжает курс на полную денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.