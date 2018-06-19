Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом

19 Июнь 23:50 2018-06-19T23:50:22+03:00

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Исполнительница роли кхалиси Дайнерис Таргариен - британская актриса Эмилия Кларк разместила в своем Instagram пост, в котором сообщила о завершении съемок телесериала «Игра престолов» по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Она написала, что съемочная группа на прощание посетила одно из мет, где проходили съемки.

«Высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десятилетие. Это было путешествие с «Игрой престолов». Спасибо за ту жизнь, о которой я и мечтать бы не могла», — написала Кларк.

Напомним, в одном из недавних интервью Эмилия призналась, что была шокирована финальными сценами, которые предстояло тогда снимать.

Сериал выходил на экраны с 2011 года. Премьера первой серии последнего сезона намечена на весну-лето 2019 года.

Как рассказывал сайт «КП», недавно подтвердилась информация о том, что телеканал НВО, снявший «Игру престолов», заказал первый сезон его приквела. Однако, пока речь идет о пилотной серии. Если она не разочарует – канал даст добро на производство нового сериала. Известно, что Джордж Мартин будет участвовать в написании сценария.