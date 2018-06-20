2018-06-20T01:41:31+03:00
Происшествия

В метро Лондона произошел небольшой взрыв

Несколько человек получили несерьезные травмы
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция расследует причины взрыва в лондонской подземкеПолиция расследует причины взрыва в лондонской подземкеФото: СОЦСЕТИ
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Лондоне на станции метро Southgate, расположенной на севере города, прогремел небольшой взрыв. Об этом сообщила полиция метрополитена британской столицы.

Инцидент произошел во вторник около 19:03 по местному времени (21:03 мск). По данным правоохранителей, несколько человек получили несерьезные травмы. Им была оказана медицинская помощь прямо на месте ЧП. О серьезных ранениях не сообщается.

Станция метро, расположенная на линии «Пикадилли», временно закрыта. Полиция выясняет причины произошедшего. По предварительной версии, взрыв могло спровоцировать короткое замыкание аккумулятора, сообщает полиция метро в официальном Twitter.

Напомним, сайт kp.ru сообщал на прошлой неделе, что сотрудники британского антитеррористического подразделения полиции задержали двух мужчин, которые планировали осуществить теракт, направленный против военных или правоохранителей. Атака должна была быть подобной теракту в метро в сентябре 2017 года

Тогда в переполненном вагоне поезда на станции Parsons Green взорвалась самодельная бомба, представляющая собой начиненное лезвиями и шрапнелью ведро. В результате инцидента пострадал 51 человек.

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