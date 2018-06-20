Израиль поприветствовал решение США о выходе из Совета ООН по правам человека

СЕГОДНЯ 07:58 2018-06-20T07:58:34+03:00

Великобритания и Евросоюз заявили о сожалении в связи с решением Вашингтона

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Израиль поприветствовал решение Соединенных Штатов о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

"Израиль выражает благодарность президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за смелое решение, принятое в связи с лицемерием и ложью в так называемом Совете по правам человека ООН", - говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньху.

При этом Великобритания и Евросоюз заявили о сожалении в связи с этим решением Вашингтона.

"Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вызывает сожаление. Мы не скрываем, что Великобритания хочет проведение реформы Совета по правам человека, но мы полны решимости работать над укреплением Совета изнутри", - заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

В релизе представителя Евросоюза Майи Косьянчич отмечается, что ЕС "продолжит отстаивать права человека и базовые свободы по всем миру, несмотря ни на что". При этом подчеркивается, что указанное решение США "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США", передает "Интерфакс".