В результате взрыва в лондонском метро пострадали не менее пяти человек
В результате взрыва на одной из станций метро Лондона пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщила местная транспортная полиция.
Напомним, накануне поздно вечером произошел небольшой взрыв на станции Southgate в Северном Лондоне. После получения сообщения об этом на место происшествия прибыл наряд полиции и представители экстренных служб. Станцию закрыли.
"Мы не считаем, что этот инцидент связан с терроризмом", — заявила транспортная полиция британской столицы в своем микроблоге в Twitter.
Правоохранители отметили, что "для выяснения причин взрыва, который, как представляется, был несильным, требуется провести расследование".
По данным Скотланд-Ярда, ранения пострадавших оцениваются как легкие.
Позднее стало известно, что предварительной причиной взрыва стало короткое замыкание аккумуляторной батареи.