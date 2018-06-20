2018-06-20T10:49:06+03:00
Происшествия

В результате взрыва в лондонском метро пострадали не менее пяти человек

Накануне поздно вечером произошел взрыв на станции Southgate в Северном Лондоне
Екатерина БОЛГОВА
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Пять человек пострадали в результате взрыва в лондонском метроПять человек пострадали в результате взрыва в лондонском метроФото: REUTERS
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В результате взрыва на одной из станций метро Лондона пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщила местная транспортная полиция.

Напомним, накануне поздно вечером произошел небольшой взрыв на станции Southgate в Северном Лондоне. После получения сообщения об этом на место происшествия прибыл наряд полиции и представители экстренных служб. Станцию закрыли.

"Мы не считаем, что этот инцидент связан с терроризмом", — заявила транспортная полиция британской столицы в своем микроблоге в Twitter.

Правоохранители отметили, что "для выяснения причин взрыва, который, как представляется, был несильным, требуется провести расследование".

По данным Скотланд-Ярда, ранения пострадавших оцениваются как легкие.

Позднее стало известно, что предварительной причиной взрыва стало короткое замыкание аккумуляторной батареи.

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