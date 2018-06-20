США в четверг передадут Турции два истребителя F-35

СЕГОДНЯ 11:34 2018-06-20T11:35:11+03:00

По словам официального представителя Пентагона Майка Эндрюса, турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию прибыли на базу ВВС Люк

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В четверг, 21 июня, Пентагон передаст Турции два истребителя пятого поколения F-35, несмотря на протест конгресса США.

Как сообщил официальный представитель Минобороны США Майк Эндрюс, церемония передачи Анкаре первых самолетов пройдет в городе Форт-Уэрт.

"Потом два истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона", - сказал Эндрюс.

Он отметил, что турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию уже приехали на эту базу, передает телеканал CNN.

Напомним, Конгресс США ранее выступал против передачи Турции истребителей. Так, недавно Сенат принял законопроект о бюджете Пентагона на следующий финансовый год, по которому глава Пентагона лишается возможности одобрить поставку Анкаре вооружений США без предоставления специального доклада о покупке турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.