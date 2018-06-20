Надо играть на победу — Евгений Ловачев сделал прогноз на матч Россия-Уругвай

СЕГОДНЯ 11:42 2018-06-20T11:42:25+03:00

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Сборная России не отдаст преимущество Уругваю. Такой прогноз сделал заслуженный мастер спорта РФ по футболу, мастер спорта СССР международного класса по футболу Евгений Ловчев. Бывший футболист отметил, что у нашего противника, безусловно, есть сильные индивидуальные игроки, однако, это не гарантирует команде победу.

«Надо играть на победу, и сегодня уже никто из нас не отдаст преимущество Уругваю, хотя в Уругвае очень индивидуально сильные игроки», - цитирует футбольного эксперта сайт телеканала «Звезда».

Напомним, такая уверенность в своей команде появилась у болельщиков из России после того, как сборная страны достойно одержала победу над соперником в двух матчах: Россия — Саудовская Аравия и Россия — Египет.

Напомним, что накануне, 19 июня, Россия выиграла у Египта со счетом 3:1 и уверенно вышла из группы. На начальном этапе нашей команде еще предстоит сразиться с Уругваем, однако, не зависимо от исхода матча, сборная будет защищать честь страны в 1/8 чемпионата мира по футболу.