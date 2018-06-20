Россия празднует победу! Сегодня всю ночь не спать! Прямая видео-трансляция

СЕГОДНЯ 00:10 2018-06-20T00:18:27+03:00

Наша команда близка к выходу в плей-офф [видео]

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Российские болельщики сегодня празднуют вторую победу России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. На этот раз наша команда обыграла сборную Египта со счетом 3:1.

На улицах Санкт-Петербурга и Москвы гуляют толпы возбужденных прошедшим матчем фанатов, которые кричат, счистят и поздравляют друг друга. За нашу команду радуются не только россияне, но и болельщики из других стран.

Россия возглавляет группу А с шестью очками, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала. Напаомним, в день открытия турнира наша команда в «Лужниках» победила Саудовскую Аравию с разгромным счетом 5:0.

Второе место в группе занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали.

Наша сборная 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф, если команда Саудовской Аравии не может победить в матче с Уругваем.