США назвали условие своего возвращения в Совет по правам человека

СЕГОДНЯ 11:50 2018-06-20T11:50:32+03:00

По словам американского постпреда при ООН Никки Хейли, это произойдет после того, как будет проведена реформа организации

Изменить размер текста: A A

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала условия возвращения Соединенных Штатов в Совет ООН по правам человека (СПЧ). По ее словам, это произойдет только после проведения реформы организации. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон продолжит заниматься вопросами прав человека и после выхода из Совета.

«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — заявила Хейли.

Напомним, накануне Хейли и госсекретарь США Майк Помпео объявили о выходе Вашингтона из состава СПЧ. Ранее американская сторона не раз критиковала Совет за предвзятое отношение к Израилю и конфликту с Палестиной. Также организация осуждала иммиграционную политику президента США Дональда Трампа.

Совет по правам человека сформировали в 2006 году как международную правозащитную организацию в системе ООН.