Южная Корея отказалась от собственных регулярных военных учений из-за диалога с КНДР

СЕГОДНЯ 12:20 2018-06-20T12:20:31+03:00

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Руководство Южной Кореи приняло решение отменить проведение запланированных на следующую неделю собственных военных учений. Как подчеркнули в Минобороны страны, Сеул пошел на такой шаг в рамках продолжения позитивного диалога с КНДР.

«Мы приняли решение отложить их. Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и наиболее оптимальным образом», — сказали в ведомстве.

Как отмечается, речь идёт о трёхдневных манёврах, которые должны были начаться на следующей неделе сообщило корейское новостное агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя Минобороны.

Стоит отметить, что данные военные маневры проводятся вооруженными силами Южной Кореи ежегодно с 1995 года под командованием Комитета начальников штабов ВС. И до последнего времени их начало никогда не переносилось. Вне зависимости от различных факторов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал приостановку на неопределенный срок совместных регулярных военных учений Вашингтона и Сеула, которые должны были пройти уже в августе месяце 2018 года. Таким образом американский президент выполнил данное лидеру КНДР Ким Чен Ыну 12 июня в Сингапуре обещание отказаться от военных маневров, показав серьезность намерений Вашингтона на продолжение налаживании полноценного мирного диалога с Пхеньяном.