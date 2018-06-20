2018-06-20T14:17:46+03:00
Политика

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уравнивании одного дня в СИЗО к полутора в колонии

Поправка не распространяется на тех, кто отбывает наказание в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту о содержании в СИЗО.Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту о содержании в СИЗО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 20 июня, Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который изменяет соотношение проведенного времени в СИЗО и колонии.

Так, предлагается засчитывать один день в СИЗО как за полтора в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, неизменным одним днем остается отбывание наказания в тюрьме и исправительных колониях строго и особого режима, а в случае нахождения в колонии-поселении – за два дня.

Новая норма не коснется тех, кто осужден за терроризм, является рецидивистом или тех, у кого смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы или на 25 лет в порядке помилования.

Инициатором законопроекта стал Павел Крашенинников, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству, еще в 2008 году, а его соавтором выступила Татьяна Москалькова, действующий Уполномоченный по по правкам человека, находившаяся на тот момент на должности исполняющего полномочия депутата ГД.

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