"Есть небольшая проблемка": Владимир Путин и президент Португалии поговорили о возможном противостоянии двух сборных на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-20T15:14:36+03:00

Оба лидера иронично сошлись во мнении, что вне зависимости от результата возможной встречи, отношения двух стран не пострадают

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20 июня в Кремле российский президент Владимир Путин провел встречу с президентом Португалии Марсело Ребелой де Созой. Во время переговоров оба лидера отметили растущий потенциал российско-португальских торгово-экономических отношений. И конечно же не смогли обойти темы продолжающихся футбольных баталий на ЧМ-2018, который проходит в России.

Владимир Путин признался своему коллеге, что считает Португалию одной из самых ярких команд, отметив, что в России много поклонников таланта «европейских бразильцев».

В ответ де Соза выразил надежду, что спортивные баталии не помешают дружбе двух стран, намекая на тот факт, что российская и португальская футбольные дружины вполне могут встретиться на поле в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

"Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг с другом. Надеюсь, наши дипломатические отношения от этого не пострадают"", сыронизировал президент Португалии.

В ответ на это Владимир Путин пообещал, что каким бы ни был исход возможного противостояния двух сборных - ущерба отношениям не будет.

"Заверяю Вас, ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования. Наоборот, спорт сближает страны и народы, а мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, мы радуемся за тех, кто победил и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача", - сказал Путин, отметив при этом, что каждый из глав государств будет болеть за свою сборную.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России стартовал 14 июня. Футбольный турнир проходит в 11 городах на 12 стадионах. В своей группе российской сборной предстоит сыграть один матч против сборной Уругвая. Встреча состоится 25 июня в Самаре.

Накануне сборная России в Санкт-Петербурге разгромила команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в следующую стадию турнира