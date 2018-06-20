2018-06-20T15:30:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Криштиану Роналду в Москве стал лучшим бомбардиром в истории сборных Европы

Это произошло после гола в ворота команды Марокко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории европейских сборных.Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории европейских сборных.Фото: REUTERS
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В среду, 20 июня, в Москве на стадионе "Лужники" проходит матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018. Португалия играет с Марокко и счет в этой игре уже был открыт в начале поединка.

Гол Криштиану вывел Португалию вперед 1:0 в этой игре и вместе с тем позволил Роналду войти в историю футбола. Отныне он - лучший бомбардир европейских сборных. На его счету 85 голов.

До этого считался незыблемым практически рекорд венгра Ференца Пушкаша - 84 гола. Ну а чистое же первое место в этом рейтинге у Али Даеи из Ирана - он забил за свою национальную команду 109 голов.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.

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