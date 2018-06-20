Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в боевой состав ВМФ РФ

СЕГОДНЯ 17:44 2018-06-20T17:44:56+03:00

Над судном был торжественно поднят Андреевский флаг, который члены экипажа поклялись никогда не спускать перед неприятелем

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Большой десантный корабль "Иван Грен", который является головным судном проекта 11711, был принят в боевой состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась в среду, 20 июня.

Сначала заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук огласил приказ своего начальника Владимира Королева о зачислении "Ивана Грена" в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота, а после вручил Андреевский флаг командиру судна Виктору Васильеву. После этого члены экипажа поклялись никогда не спускать флаг перед врагом и подняли его над кораблем, передает ТАСС.

Напомним, что "Иван Грен" стал первым десантным кораблем спроектированным и построенным в новейшей истории России. Он был заложен на судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а в мае 2012 года спущен на воду. Заводские ходовые испытания стартовали лишь спустя четыре года.

Работы заняли столько времени, поскольку ВМФ постоянно требовал от Невского проектно-конструкторского бюро что-то менять в корабле.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года "Иван Грен" провел пробные стрельбы комплексами малой артиллерии АК-630м.