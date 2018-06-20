2018-06-20T20:52:03+03:00
Звезды

Пол Маккартни объявил о выходе сольного альбома и выпустил две песни

В YouTube были размещены клипы на новые синглы "I Don"t Know" и "Come On To Me" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский музыкант Пол МаккартниБританский музыкант Пол МаккартниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил два клипа на новые песни с будущего сольного альбома, который получил название Egypt Station ("Египетская станция"). Речь идет о синглах под названием I Don"t Know ("Я не знаю") и Come On To Me ("Завлеки меня").

Весь альбом будет представлен только 7 сентября этого года и станет 17-м по счету в сольной карьере Маккартни. В него войдет 14 песен.

Paul McCartney - I Don t Know.

По словам музыканта, диск должен будет отправлять слушателя в путешествие от одной музыкальной станции к другой. Этим и объясняется выбор названия для альбома.

"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - цитирует Маккартни агентство Press Association

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 января 2018 года отмечался Всемирный день The Beatles. Эта дата 1957-го года знаменует первый выход знаменитой четверки (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр) на сцену в клубе "Cavern".

Paul McCartney - Come On To Me.

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