Пол Маккартни объявил о выходе сольного альбома и выпустил две песни
Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил два клипа на новые песни с будущего сольного альбома, который получил название Egypt Station ("Египетская станция"). Речь идет о синглах под названием I Don"t Know ("Я не знаю") и Come On To Me ("Завлеки меня").
Весь альбом будет представлен только 7 сентября этого года и станет 17-м по счету в сольной карьере Маккартни. В него войдет 14 песен.
Paul McCartney - I Don t Know.
По словам музыканта, диск должен будет отправлять слушателя в путешествие от одной музыкальной станции к другой. Этим и объясняется выбор названия для альбома.
"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - цитирует Маккартни агентство Press Association
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 января 2018 года отмечался Всемирный день The Beatles. Эта дата 1957-го года знаменует первый выход знаменитой четверки (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр) на сцену в клубе "Cavern".
Paul McCartney - Come On To Me.
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