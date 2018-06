Пол Маккартни объявил о выходе сольного альбома и выпустил две песни

СЕГОДНЯ 20:52 2018-06-20T20:52:03+03:00

В YouTube были размещены клипы на новые синглы "I Don"t Know" и "Come On To Me" [видео]

Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил два клипа на новые песни с будущего сольного альбома, который получил название Egypt Station ("Египетская станция"). Речь идет о синглах под названием I Don"t Know ("Я не знаю") и Come On To Me ("Завлеки меня").

Весь альбом будет представлен только 7 сентября этого года и станет 17-м по счету в сольной карьере Маккартни. В него войдет 14 песен.

Paul McCartney - I Don t Know.

По словам музыканта, диск должен будет отправлять слушателя в путешествие от одной музыкальной станции к другой. Этим и объясняется выбор названия для альбома.

"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - цитирует Маккартни агентство Press Association

