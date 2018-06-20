2018-06-20T21:28:03+03:00
Политика

Турчинов заявил, что Крымский мост представляет угрозу для Украины

По мнению секретаря СНБО, Россия может использовать сооружение для проведения наступательных операций на незалежную
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Фото: Zuma/TASSСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Фото: Zuma/TASS
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что построенный Россией мост через Керченский пролив представляет серьезную угрозу для Киева.

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - заявил политик.

По его мнению, сейчас на полуострове и так находится значительный российский военный контингент, а также активно наращиваются силы Черноморского флота. Кроме того, Турчинов заявил о наличии в Крыме "мощного" 22-й армейского корпуса и ракетных комплексов, способных атаковать позиции в глубоком тылу.

"Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины", - цитирует "Интерфакс" секретаря СНБО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в мае в Верховной Раде выступили с другой позицией. Депутат Антон Геращенко заявил, что Крым все равно вернется в состав Украины вместе с мостом через Керченский пролив, поэтому, в целом, построенное Россией сооружение "полезно" для Киева.

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