Умер Биг Ван Вейдер - известный американский рестлер

СЕГОДНЯ 23:01 2018-06-20T23:01:50+03:00

В США в возрасте 63 лет умер Биг Ван Вейдер, настоящее имя которого Леон Аллен Уайт

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В понедельник, 18 июня, в Соединенных Штатах умер Биг Ван Вейдер (настоящее имя Леон Аллен Уайт) - известный американский рестлер, легенда лиги WWE. На момент смерти спортсмену было 63 года. О кончине мужчины сообщил его сын Джесс Уайт.

"Около месяца назад у моего отца была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Он вел очень тяжелую борьбу с недугом, но заболевание прогрессировало. К сожалению, в понедельник ночью сердце достигло своего предела, пришло его время", — написал сын рестлера в своем Twitter-аккаунте и в микроблоге отца. Он добавил, что смерть Ван Вейдера наступила примерно в 19:25 по местному времени.

Причиной смерти спортсмена стала тяжелая форма пневмонииФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Между тем, сам рестлер в начале мая писал о том, что ему провели операцию на сердце, поскольку его ритм был нестабилен, и существовала большая вероятность сердечного приступа или инсульта. Мужчина надеялся в скором времени получить разрешение врачей на продолжение своей карьеры бойца.

В конце мая этого года сайт kp.ru сообщал о том, что в Польше скончался 23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу и бронзовый призер Кубка мира Владислав Минич. Молодой человек уехал на заработки в Польшу, где и умер из-за оторвавшегося тромба.