В Москве три человека погибли в массовом ДТП на кутузовском проспекте

СЕГОДНЯ 06:40 2018-06-21T06:40:59+03:00

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Три человека погибли и двое получили серьёзные травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Москве на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Одного из пострадавших из машины освобождали спасатели. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также сообщается, что после столкновения, одна из машин загорелась. По словам очевидцев, водитель Mercedes не смог справиться с управлением и влетел в микроавтобус соцпомощи.

При ударе из обеих машин через лобовое стекло вылетело по одному человеку. Они сразу скончались от полученных травм. Третья жертва находилась в загоревшейся иномарке, передает РЕН ТВ.

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов работают на месте, чтобы определить причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня утром на на Кутузовском проспекте также произошло крупное ДТП. В районе станции метро «Славянский бульвар» один из автомобилей вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другой машиной. В результате один человек погиб.