СЕГОДНЯ 11:31 2018-06-21T11:31:53+03:00

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Премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой. Джасинда Ардерн родила дочь в одной из больниц Окленда в четверг, 21 июня, сообщила газета New Zealand Herald.

Новорожденная девочка стала первым ребенком для 37-летней Ардерн и ее партнера Кларка Гейфорда, который работает ведущим популярной телепередачи о рыбалке.

Глава государства уже поделилась в социальных сетях своей фотографией с ребенком, вес которого при рождении составил 3,31 кг. Она поблагодарила всех за добрые пожелания и подчеркнула, что дочка родилась здоровой благодаря специалистам клиники.

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд с дочерьюФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер Новой Зеландии заявляла, что уйдет в отпуск по уходу за ребенком на шесть недель, а затем эти обязанности возьмет на себя отец девочки. Пока Ардерн будет в декрете, обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Джасинда Ардерн в августе 20178 года стала лидером Лейбористской партии, находившейся девять лет в оппозиции, а в октябре того же года возглавила правительство Новой Зеландии. О своей беременности она рассказала в январе 2018 года.