2018-06-21T11:31:53+03:00
Общество

Премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой

Джасинда Ардерн родила дочь в одной из больниц Окленда
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Новой Зеландии впервые стала мамой. Джасинда Ардерн родила дочь в одной из больниц Окленда в четверг, 21 июня, сообщила газета New Zealand Herald.

Новорожденная девочка стала первым ребенком для 37-летней Ардерн и ее партнера Кларка Гейфорда, который работает ведущим популярной телепередачи о рыбалке.

Глава государства уже поделилась в социальных сетях своей фотографией с ребенком, вес которого при рождении составил 3,31 кг. Она поблагодарила всех за добрые пожелания и подчеркнула, что дочка родилась здоровой благодаря специалистам клиники.

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд с дочерью Фото: REUTERS

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд с дочерьюФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер Новой Зеландии заявляла, что уйдет в отпуск по уходу за ребенком на шесть недель, а затем эти обязанности возьмет на себя отец девочки. Пока Ардерн будет в декрете, обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Джасинда Ардерн в августе 20178 года стала лидером Лейбористской партии, находившейся девять лет в оппозиции, а в октябре того же года возглавила правительство Новой Зеландии. О своей беременности она рассказала в январе 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин и Антониу Гутерриш обсудили выход США из Совета ООН по правам человека
В берлинской школе проводится полицейская операция из-за неизвестной угрозы
Турция ввела таможенные пошлины на товары из США
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год
500 тысяч гектаров земли в Вологодской области распределят бесплатно в рамках проекта «Вологодский гектар»
Причины смерти Андрея Бородина: тело музыканта обнаружили в запертом номере отеля
Ученые выявили безопасную дозу алкоголя
Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет‍
СМИ: Меган Маркл беременна
Лавров: Россия призывает мировое сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы
Причины роста цен на бензин озвучил глава «Роснефти»
Американские спутники подверглись мощной кибератаке
Верховный суд РФ назвал уважительные причины для переноса времени или места митинга
Российские регионы заработали на штрафах с водителей 70 млрд рублей
Китай продолжит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции США
Минтруд будет помогать госслужащим при переводе их в другие регионы
Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в пластике объемом больше 0,5 л
В Госдуме предложили давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду
Президент Венесуэлы считает, что Россия организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу
Оскар Табарес: "Нам нужно выиграть матч у России или умереть"
Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией
В Иране впервые за 39 лет женщин допустили на футбольный стадион