Силуанов: в 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7%

СЕГОДНЯ 13:13 2018-06-21T13:14:03+03:00

По словам вице-премьера, пенсия будет увеличена в среднем на тысячу рублей в месяц

Изменить размер текста: A A

На заседании Госдумы в четверг, 21 июня, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2019 году пенсии в России будут проиндексированы на 7%.

"Наша задача в следующем году увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей (в месяц)… Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутата Андрея Исаева о том, какой уровень индексации пенсий предполагается в следующем году.

По словам вице-премьера, указанный рост пенсий составит примерно 7% к уровню 2018 года

"В текущем году мы ожидаем инфляцию около 3%, а индексация пенсий будет 7%. Поэтому в следующем годы мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражением", - подчеркнул Силуанов.

Он отметил, что соответствующие меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде. А также в июле планируется обсудить на парламентских слушаниях ключевые направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, передает РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нам повышают пенсионный возраст

Правительство поставило точку в многолетней дискуссии о пенсионном возрасте. Многие эксперты давно говорили, что это пора сделать. Теперь решение принято: пенсионный возраст для женщин повысят с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет (подробности).