2018-06-21T15:01:07+03:00
Политика

Лавров надеется, что решение США о выходе из СПЧ не окончательное

Глава МИД России подчеркнул, что права человека всегда были важным направлением работы американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что решение Соединенных Штатов о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ) является неокончательным. Такое заявление глава ведомства сделал в четверг, 21 июня, по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем, который находится в Москве с двухдневным визитом.

Лавров подчеркнул, что права человека всегда были важным направлением работы американцев, поэтому есть вероятность подтверждения их приверженности ООН.

"В этой области, как вы знаете, Соединенные Штаты считают себя чемпионами. Наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в СПЧ, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции", - цитирует ТАСС главу МИД РФ.

Напомним, что накануне глава госдепартамента Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявили о решении Штатов выйти из СПЧ . Председатель Совета Воислав Шуц уже получил "копию вербальной ноты", которая 19 июня была направлена также Гутерришу. В документе Вашингтон официально досрочно складывает с себя полномочия члена СПЧ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такое решение Белого дома поддержал только Израиль, Великобритания и Евросоюз выразили сожаление по этому поводу.

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