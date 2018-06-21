В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Порошенко

СЕГОДНЯ 15:46 2018-06-21T15:46:49+03:00

Лидеры России и Украины обсудили ухудшившуюся ситуацию в Донбассе и возможное размещение на данной территории миссии ООН

Изменить размер текста: A A

Ситуация в Донбассе и обсуждение возможного обмена «удерживаемыми лицами» на территории России и Украины стали темами телефонного разговора между украинским президентом Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным, который главы государств провели 21 июня.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с учётом прошедшей в июне встречи министров иностранных дел в «нормандском формате» также обсуждались общие вопросы урегулирования ситуации на Украине.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и «нормандской четвёрки», — говорится в сообщении Кремля.

В сообщении пресс-службы отмечается, что президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также с продолжающимся ростом числа жертв среди мирного населения.

В заключении телефонного разговора, главы государств сверили часы по возможной реализации предложения России по учреждению миссии ООН на Украине.

Как отметили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.