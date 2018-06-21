Путин и Порошенко провели очередной телефонный разговор

СЕГОДНЯ 14:49 2018-06-21T14:49:10+03:00

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Президент России Владимир Путин и украинский глава Петр Порошенко провели телефонный разговор, который стал уже вторым по счету в этом месяце. Такое заявление сделали в пресс-службе лидера незалежной.

В опубликованном на сайте президента Украины сообщении говорится о том, что главы государств обсудили вопрос обмена заключенными, которые содержатся в тюрьмах обеих стран. Порошенко, в частности, попросил своего российского коллегу предоставить Уполномоченному по права человека Людмиле Денисовой доступ к режиссеру Олегу Сенцову, обвиняемому в подготовке теракта на территории Крыма.

Также была подчеркнула необходимость выполнения Минских договоренностей в части вопросов безопасности и отмечена "важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН", говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний телефонный разговор Путина и Порошенко состоялся по инициативе украинской стороны в начале июня этого года. Тогда лидеры двух стран также обсуждали обмен политзаключенными.