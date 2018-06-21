"Без шуток": Украинский генерал призвал "достать" ракетами до Москвы

СЕГОДНЯ 17:05 2018-06-21T17:09:29+03:00

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Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал Киев к созданию ракет, дальность которых позволила бы достать до Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, имеющихся в распоряжении Вооруженных сил незалежной комплексов "Гарпун" и "Гром-2" недостаточно, а первые образцы нового оружия можно будет получить уже через 1-2 года.

"До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент. Опыт предыдущих войн, в том числе Второй мировой войны, демонстрирует, какое влияние оказывают подобные вещи", - сказал Романенко.

Он отметил, что Киев смог бы обойти ограничения в 300 километров на дальность ракет класса "земля-земля" с помощью ракет воздушного базирования, но такого вооружения у ВСУ пока нет, а на его разработку и создание уйдет много времени.

Однако, по мнению генерала, сейчас у Украины есть все основания для выхода из Будапештского меморандума о ядерном оружии, поскольку Крымский мост якобы имеет для Москвы, прежде всего, военное значение, передает "Обозреватель".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне угрозу в российском сооружении через Керченский пролив углядел также Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он заявил, что теперь власти РФ якобы будут использовать его для "проведения наступательных операций" на юге незалежной.