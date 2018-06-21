2018-06-21T17:27:48+03:00
Происшествия

Убийство рэпера XXXTentation: полиция США задержала подозреваемого

По предварительным данным, в убийстве рэпера XXXTentation замешан 22-летний Дедрик Уильямс
Александра БУРОВА
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Полиция США задержала мужчину, подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentationПолиция США задержала мужчину, подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentationФото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 июня во Флориде правоохранительные органы задержали 22-летнего Дедрика Уильямса, подозреваемого в убийстве музыканта XXXTentation.

Об этом сообщает портал TMZ.

После ареста ему предъявили обвинения в убийстве первой степени, в нарушении условий испытательного срока и автомобильной краже. Его задержали без возможности выхода под залог.

Сообщается, что Дедрик Уильямс ранее уже нарушал закон, его арестовывали за хранение оружия, наркотиков, а также за домашнее насилие и кражу.

Как сообщалось ранее, на юного рэпера Джасея Онфроя (XXXTentation) было совершено покушение. По словам очевидцев, два человека напали на него в Майами, когда он выезжал из своего мотосалона. Преступники ранили музыканта, после чего забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись с места преступления. XXXTentation скончался в больнице, 19 июня, от полученных ранений.

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