Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР
Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что на самом деле не испытывает ненависти к Советскому союзу - его не устраивает лишь герб распавшегося государства.
Напомним, что еще совсем недавно в интервью Deutsche Welle артист высказывался несколько в другом ключе. Так, он рассказывал немецким журналистам о том, как отмечал распад Советского союза и накрывал "праздничный" стол. Такие заявление Кикабидзе вызвали широкий общественный резонанс, и во многих СМИ появились сообщения о том, что грузинский актер ненавидит распавшееся несколько десятков лет назад государство.
"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР", - пояснил певец в эфире радио "Говорит Москва".
Аналогичную позицию актер уже высказывал в интервью обозревателю "КП" Галине Сапожниковой в 2008 году. Тогда в Южной Осетии шел вооруженный конфликт, из-за участия России в котором Кикабидзе больше никогда не посещал нашу страну.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, грузинский артист просто сказал "глупость", поэтому его слова даже не стоит цитировать.