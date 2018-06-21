Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-21T18:00:59+03:00

Грузинский певец заявил, что не испытывает неприязни к самому Советскому Союзу, а относится так только к его гербу

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Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что на самом деле не испытывает ненависти к Советскому союзу - его не устраивает лишь герб распавшегося государства.

Напомним, что еще совсем недавно в интервью Deutsche Welle артист высказывался несколько в другом ключе. Так, он рассказывал немецким журналистам о том, как отмечал распад Советского союза и накрывал "праздничный" стол. Такие заявление Кикабидзе вызвали широкий общественный резонанс, и во многих СМИ появились сообщения о том, что грузинский актер ненавидит распавшееся несколько десятков лет назад государство.

"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР", - пояснил певец в эфире радио "Говорит Москва".

Аналогичную позицию актер уже высказывал в интервью обозревателю "КП" Галине Сапожниковой в 2008 году. Тогда в Южной Осетии шел вооруженный конфликт, из-за участия России в котором Кикабидзе больше никогда не посещал нашу страну.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, грузинский артист просто сказал "глупость", поэтому его слова даже не стоит цитировать.