Партия пенсионеров надеется на рост пенсий по итогам реформы

СЕГОДНЯ 20:48 2018-06-21T20:48:08+03:00

В политическом объединении уверены, что откладывать повышение возраста выхода на заслуженный отдых больше нельзя

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В Партии пенсионеров России считают, что проведение пенсионной реформы будет способствовать увеличению выплат, но лишь при условии обсуждения изменений с обществом. Такое заявление сделал лидер политического объединения Николай Чеботарев.

"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями, и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - прокомментировал ситуацию политик.

Он подчеркнул, что откладывать проведение данной реформы больше нельзя, ведь тогда через 5-10 лет индексаций просто не будет, а пенсии станут гораздо меньше.

В связи с этим Партия готова поддержать инициативу правительства о повышении пенсионного возраста, но при условии тщательного обсуждения данного вопроса со всем вниманием, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru публиковал список из пяти возможных сценариев проведения реформы, которые, по мнению экспертов. наиболее возможны в существующих условиях.