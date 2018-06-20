Вероятность смягчения условий пенсионной реформы - 40%

СЕГОДНЯ 17:14 2018-06-20T17:31:51+03:00

Выдвижение проекта пенсионной реформы хоть и стало малоприятным сюрпризом для россиян, а все же больших волнений не спровоцировало Фото: Михаил ФРОЛОВ

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C момента официального объявления о грядущем повышении пенсионного возраста прошла неделя. У правительства было время предъявить свои аргументы. У общества – выразить недовольство переменами. А у экспертов – проанализировать первые шаги этой реформы и даже наметить возможные сценарии развития событий.

УСПЕХИ И РИСКИ

Эксперты фонда «Петербургская политика» считают, что пока власть может чувствовать себя сравнительно спокойно. Выдвижение проекта пенсионной реформы хоть и стало малоприятным сюрпризом для россиян, а все же больших волнений не спровоцировало. Ну, посудачили в интернете. Ну, набрала петиция «Не повышать пенсионный возраст» 2 млн подписей. Может, немного обвалился рейтинг доверия к правительству. Но, по большому счету, люди готовы нехотя согласиться на предложенные условия. И это можно считать главной победой тех, кто эту реформу готовил.

К тому же, отмечают эксперты, у реформы не нашлось ни одного авторитетного критика. Парламентскую оппозицию и глав профсоюзов вряд ли можно считать лидерами мнений. Но даже если б они и появились, у власти предусмотрели пространство для маневра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пока четких очертаний у реформы еще нет. Сейчас она обсуждалась на уровне правительства. Потом ее обсудят эксперты, потом Госдума. И только в самом конце подключиться глава государства. Все еще может измениться, намекнул Песков. И население этот намек услышало.

Но есть и риски в текущем развитии ситуации. Например, контраст между показной ненавязчивостью в продвижении реформы и ее весьма взрывоопасной сутью. Здесь можно вспомнить поговорку: «мягко стелет, да жестко спать». Второй риск – отсутствие козла отпущения, на которого общественность могла бы слить свой гнев. Третий – у разных частей общества оказались разные мотивации для отторжения реформы. Уже вышедшее на пенсию поколение беспокоится за судьбы детей. Люди старше 40 лет вынуждены экстренно пересматривать свои жизненные планы. Те, кому едва за 30 задумываются о карьерных перспективах - "старики" на руководящих должностях, видимо, задержатся подольше. И пока никто не услышал, как будут решаться эти проблемы.

ВАРИАНТЫ И ВЕРОЯТНОСТИ

Эксперты фонда предлагают пять различных сценариев развития событий.

Вариант 1 – реформу продавят в таком виде, в каком ее анонсировали неделю назад. У властей есть для этого все ресурсы. В том числе и опыт принятия непопулярных решений - вспомнить хотя бы закон о монетизации льгот. Но эксперты не видят особого стремления у чиновников претворить в жизнь такие шоковые изменения. Во всяком случае, пока. Вероятность – 20%

Вариант 2 – власть сама пойдет на компромисс и смягчит условия будущей реформы. В пользу этого говорит, прежде всего, неопределенность внутри самой власти. Все согласились с тем, что повышение пенсионного возраста необходимо. Но в каком виде – до сих пор идут дискуссии. Вероятность – 40%.

Вариант 3 – общественные протесты заставят власть пересмотреть условия реформы. Эксперты отмечают, что масштабные бунты и митинги остались у России где-то в прошлом. Тем не менее, в обществе периодически вспыхивает сильное недовольство. Если кто-то раздует огонь, то ситуация может выйти из под контроля. И единственный выход будет – пойти на уступки недовольным гражданам. Вероятность – 20%.

Вариант 4 – компромисс из-за внутреннего разлома власти. Чем больше зазор между позицией правительства и президента, тем больше организаций могут начать расшатывать ситуацию изнутри. От Госдумы и Совета Федерации до профсоюзов, медиа и церкви. Вероятность – 15%.

Вариант 5 – закон о повышении возраста сначала примут, а потом пересмотрят. Пока у такого сценария нет никаких предпосылок. Разве что, слишком частое изменение пенсионного законодательства. Вероятность – 5%.

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