2018-06-21T22:05:32+03:00
Экономика

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин‍

Улучшение данного показателя наблюдалось в 24 центрах субъектов России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве и ряде центров субъектов РФ наблюдается снижение цен на бензинВ Москве и ряде центров субъектов РФ наблюдается снижение цен на бензинФото: Иван МАКЕЕВ
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Средняя розничная цена бензина в России к 18 июня снизилась и остановилась на уровне в 43,44 рубля за литр. Такие данные предоставил Росстат.

В службе госадарственной статистики рассказали, что в период с 11 по 18 июня снижение цен на бензин наблюдалось в 24 центрах субъектов, а повышение - лишь в 16. При этом наибольшее удешевление топлива было зафиксировано в Тамбове (1,4%), Костроме (1,3%) и Иваново (0,9%), а подорожание - в Якутске (1,1%), Владимире и Симферополе (1,0%)

В Москве же к 18 июня бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 рубля за литр, а марки АИ-95 — от 44,69 до 47,65 рубля. В целом, стоимость автомобильного топлива в столице снизилась на 0,2%. В Санкт-Петербурге цены на бензин остались на прежнем уровне, сообщается в документе Росстата.

Напомним, что в последнее время в России отмечается резкий рост стоимости топлива. В мае — начале июня цена за литр бензина преодолела отметки в 41, 42 и 43 рубля. В результате правительство решило снизить акцизы, а нефтяные компании пообещали "заморозить" розничные цены на уровне конца мая, передает сайт kp.ru.

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