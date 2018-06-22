2018-06-22T02:57:37+03:00
В мире

Трамп пояснил надпись на куртке своей жены

Президент заявил, что слова «мне все равно» относятся к лживым СМИ
Юлия ДИВЕЕВА
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Меланья Трамп направляется в центр содержания детей нелегальных иммигрантов в ТехасеМеланья Трамп направляется в центр содержания детей нелегальных иммигрантов в ТехасеФото: REUTERS
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Глава белого дома Дональд Трамп объяснил, что значат слова I really don't care, do u? (Мне действительно все равно, а вам?) на спине куртки его супруги Меланьи.

Ранее в сети появились снимки на которых первая леди направляется в Техас в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов. Она одета в зеленую куртку с капюшоном и надписью на спине.

«Мне действительно все равно, а вам?», на спине куртки Меланьи относятся к лживым СМИ. Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно все равно!» - написалТрамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось. что в соцсетях пользователи и СМИ патались угадать, что означает такой выбор ветровки первой леди. Белый дом даже выпустил разъяснение в котором заверил, что в никакого скрытого смысла в куртке первой леди не было.

Как писал сайт kp.ru, четыре дня назад Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа. Она призналась, что «не может смотреть» на то, как детей мигрантов разлучают с семьями.После этого президент Трамп подписал указ запрещающий разлучать задержанные семьи мигрантов.

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