2018-06-22T03:32:50+03:00
Политика

Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах

У президента Украины нашли в Испании недвижимость, приобретенную через цепочку фирм
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в отмывании денег. Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении их компаний.

Как сообщает украинское издание «Следствие. Инфо», в администрации главы республики заявили, что не знают о заведенном на президента деле и не стали комментировать информацию.

Ранее в украинских СМИ появились материалы частного расследования. Согласно ним, Порошенко скупил в Испании много объектов недвижимости, используя для сделок цепочку фирм. Журналисты нашли некоторые из них. Они отмечают, что, например, двухэтажная вилла в городке Аталайя Исдабе на юге Испании не указана в официальной декларации Порошенко.

Вывод, что дом принадлежит главе государства, они сделали на основании того, что сделка покупки совершалась через компании, одним из акционеров которых является Порошенко.

Напомним, в апреле сайт kp.ru цитировал слова соучредителя Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливана, который заявил, что Порошенко занимается коррупционным бизнесом и до сих пор владеет шоколадной фабрикой в российском Липецке, хотя должен был передать ее в доверительную собственность.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР
Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Трамп пояснил надпись на куртке своей жены
Украина ввела санкции против российских партий.
Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов
Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России
США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации
Восемь человек погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции
Консульство Франции в Москве пояснило увеличение срока рассмотрения заявок на визу
Мэй обвинила Россию в нарушении правил международной системы
На Украине разрабатывается закон о полном запрете ввоза книг из России
Включенный в "черный" список Колокольцев без проблем получил визу США
Порошенко снял запрет на въезд омбудсмена Москальковой на Украину‍
Футбольная ассоциация Египта обжалует судейство в матче против России
Росстат зафиксировал снижение цен на бензин‍
Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться уже в июле
Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме для пенсионеров
США передали Турции два американских истребителя F-35
Роструд напомнил о необходимости сокращения рабочего дня в жаркие дни
Партия пенсионеров надеется на рост пенсий по итогам реформы
Гендиректор Intel отправлен в отставку из-за служебного романа
Власти Колумбии не нашли признаков суицида в смерти Андрея Бородина
Во ФСИН опровергли сообщения о принудительном кормлении Сенцова
Путин начал подготовку к Олимпиаде-2020
Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым
Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина
Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ