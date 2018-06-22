Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах

СЕГОДНЯ 03:27 2018-06-22T03:32:50+03:00

У президента Украины нашли в Испании недвижимость, приобретенную через цепочку фирм

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Президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в отмывании денег. Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении их компаний.

Как сообщает украинское издание «Следствие. Инфо», в администрации главы республики заявили, что не знают о заведенном на президента деле и не стали комментировать информацию.

Ранее в украинских СМИ появились материалы частного расследования. Согласно ним, Порошенко скупил в Испании много объектов недвижимости, используя для сделок цепочку фирм. Журналисты нашли некоторые из них. Они отмечают, что, например, двухэтажная вилла в городке Аталайя Исдабе на юге Испании не указана в официальной декларации Порошенко.

Вывод, что дом принадлежит главе государства, они сделали на основании того, что сделка покупки совершалась через компании, одним из акционеров которых является Порошенко.

Напомним, в апреле сайт kp.ru цитировал слова соучредителя Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливана, который заявил, что Порошенко занимается коррупционным бизнесом и до сих пор владеет шоколадной фабрикой в российском Липецке, хотя должен был передать ее в доверительную собственность.