Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

СЕГОДНЯ 03:57 2018-06-22T03:57:57+03:00

ОПЕК+ может принят решение об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в сутки Фото: REUTERS

Объем будет распределен между всеми 24 странами и поставки на рынок окажутся ниже

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Мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал странам-производителям нефти увеличить добычу сырья на один миллион баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Совещание глав энергетических ведомств продолжалось четыре часа. Новак подчеркнул, что ОПЕК+ будет обсуждать эту рекомендацию, и решение о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь пояснил, что рекомендованный объем предполагается поделить между всеми 24 странами. При этом поставки на рынок, скорее всего, окажутся ниже, поскольку не все страны смогут нарастить добычу, передает ТАСС.

Предложение будет обсуждаться в пятницу на конференции ОПЕК, а потом на заседании ОПЕК+. Ранее сайт kp.ru приводил слова Новака, который заявлял, что на заседании комитета ОПЕК Россия нпредложит увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.