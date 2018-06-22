2018-06-22T03:57:57+03:00
Экономика

Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Объем будет распределен между всеми 24 странами и поставки на рынок окажутся ниже
Юлия ДИВЕЕВА
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ОПЕК+ может принят решение об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в суткиОПЕК+ может принят решение об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в суткиФото: REUTERS
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Мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал странам-производителям нефти увеличить добычу сырья на один миллион баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Совещание глав энергетических ведомств продолжалось четыре часа. Новак подчеркнул, что ОПЕК+ будет обсуждать эту рекомендацию, и решение о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь пояснил, что рекомендованный объем предполагается поделить между всеми 24 странами. При этом поставки на рынок, скорее всего, окажутся ниже, поскольку не все страны смогут нарастить добычу, передает ТАСС.

Предложение будет обсуждаться в пятницу на конференции ОПЕК, а потом на заседании ОПЕК+. Ранее сайт kp.ru приводил слова Новака, который заявлял, что на заседании комитета ОПЕК Россия нпредложит увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

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