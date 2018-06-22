Минобороны опубликовало секретные документы начала Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 06:09 2018-06-22T06:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте Минобороны России размещены цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. Публикация приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается в день начала ВОВ- 22 июня.

В ведомстве отметили, что обнародованные документы позволят «поставить заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи».

Отмечается, что эти бумаги ранее нигде не публиковались. Их поиском и оцифровкой занимались департамент информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом Минобороны.

На сайте оборонного ведомства можно найти первые директивы высшего военного командования СССР, множество приказов, а также наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса». Например, опубликована 1-я директива Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко с приказом не поддаваться на провокации немецких войск, но быть готовыми встретить внезапный удар.